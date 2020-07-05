"Ліверпуль" обіграв "Астон Віллу" в 33-му турі АПЛ

У матчі 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Ліверпуль" здобув перемогу над "Астон Віллою" з Бірмінгема.

Матч, що проходив на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі, завершився перемогою господарів з рахунком 2:0, повідомляє Укрінформ.

Обидва м'ячі були забиті в другому таймі зустрічі. Відзначилися Садіо Мане (71-я хвилина) і Кертіс Джонс (89).

"Ліверпуль" достроково забезпечив собі чемпіонський титул в АПЛ, "Астон Вілла" посідає 18-е місце і знаходиться в зоні вильоту.

Фото: liverpoolfc.com.