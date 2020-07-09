Офіційно: футболіста

Офіційно: футболіста "Динамо" Пиварича відсторонили на два матчі

Укрінформ
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу 9 липня, визначив покарання для хорватського захисника київського "Динамо" Йосипа Пиварича, якого вилучили з поля у 29-у турі чемпіонату України з донецьким "Шахтарем" (2:3).

Гравця відсторонили на два матчі, повідомляє пресслужба УАФ. 

Нагадаємо, футболіста вилучили на 90+1-й хвилині після фолу проти Алана Патріка. 

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У 30-у турі УПЛ "Динамо" 12 липня в гостях зіграє з "Олександрією". Зустріч розпочнеться о 19.30. 

Фото: dynamo.kiev.ua.

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