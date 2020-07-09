Офіційно: футболіста "Динамо" Пиварича відсторонили на два матчі
Укрінформ
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу 9 липня, визначив покарання для хорватського захисника київського "Динамо" Йосипа Пиварича, якого вилучили з поля у 29-у турі чемпіонату України з донецьким "Шахтарем" (2:3).
Гравця відсторонили на два матчі, повідомляє пресслужба УАФ.
Нагадаємо, футболіста вилучили на 90+1-й хвилині після фолу проти Алана Патріка.
У 30-у турі УПЛ "Динамо" 12 липня в гостях зіграє з "Олександрією". Зустріч розпочнеться о 19.30.
Фото: dynamo.kiev.ua.