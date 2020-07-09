Сидорчук: Сподіваюся, перемога в Кубку буде тумблером, який увімкне нас

Капітан футболістів київського "Динамо" Сергій Сидорчук розповів про важку перемогу над полтавською "Ворсклою" у фіналі Кубка України (1:1, пенальті - 8:7).

Хавбек висловив надію, що цей успіх стане тумблером, який допоможе включити знамениту столичну команду, повідомляє пресслужба ФК "Дмнамо".

"Мені здалося, що швидкий гол "Ворскли" в наші ворота нашкодив суперникам. Полтавчани відійшли назад і дозволяли нам робити практично все, що ми могли. У першому таймі, окрім забитого м'яча, у нас було ще багато моментів. Другий тайм команда теж провела добре. Але це фінал Кубка, для когось - перший у кар'єрі, тому нерви грали свою роль. Думаю, нерви пов'язані з останніми результатами нашої команди. Немає упевненості. Якби в турнірній таблиці чемпіонату України у нас все було добре, ця гра закінчилася б в основний час. Хочеться вірити, що ця перемога стане тумблером, який допоможе нас увімкнути. Ми справді можемо грати, просто не вистачає упевненості у власних силах.

Додамо, що київське "Динамо" має вже 12 перемог у фіналах Кубка незалежної України.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.