Актриса "Жіночого кварталу" виконає Гімн України перед кубковим фіналом

Учасниця проекту "Жіночий квартал" Марта Адамчук виконає Державний Гімн перед початком футбольного матчу за Кубок України між київським "Динамо" та полтавською "Ворсклою".

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації Футболу.

Марта Адамчук є актрисою "Жіночого кварталу" з моменту його створення. Раніше співачка була учасницею та фіналісткою різноманітниих талант-шоу.

"На такому високому рівні я Гімн України я ще не виконувала. Це дуже відповідальна місія, - зізналася Марта.

За її словами, виконати гімн перед футбольним матчем було її давньою мрією: "У мене тато затятий уболівальник, і ще в дитинстві я загадала бажання, що коли-небудь порадую його своїм виступом на стадіоні. Нарешті моя мрія здійсниться!"

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Нагадаємо, матч "Динамо" - "Ворскла" відбудеться сьогодні на харківський арені "Металіст" і розпочнеться о 21.30.

Фото: uaf.ua.