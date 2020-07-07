"Агробізнес" обіграв "Рух" і став лідером першої ліги чемпіонату України з футболу

Футбольний клуб з міста Волочиськ Хмельницької області "Агробізнес" вийшов у лідери чемпіонату України серед команд першої ліги.

У пропущеному матчі 20-го туру "Агробізнес" у гостях здобув вольову перемогу над львівським "Рухом" - 3:2, повідомляє Укрінформ.

У складі "Агробізнеса" відзначилися Микола Когут (28, 70 хвилини) і Богдан Семенець (63); у "Руху" - Юрій Копина (9) і Іван Брікнер (29).

"Агробізнес" очолив турнірну таблицю першості, набравши 46 очок. По 44 очки в активі харківського "Металіста 1925" та "Інгульця" із Петрове Кіровоградської області.

Фото: ФК "Агробізнес".