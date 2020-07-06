Перша ліга: "Оболонь-Бровар" і "Прикарпаття" забили 6 м'ячів у матчі 22 туру

Київський футбольний клуб "Оболонь-Бровар" та івано-франківське "Прикарпаття" зіграли у результативну нічию 3:3 у 22-му турі чемпіонату України серед команд першої ліги.

На столичній "Оболонь Арені" м'ячі забили: Олександр Батальський, який двічі відзначився на 38-й та 54-й хвилинах, і Микита Безуглий (45+3) - у складі "Оболонь-Бровар"; Роман Барчук (23, з пенальті), Микита Безуглий (56 - автогол) та Олег Павлюк (85) - у "Прикарпаття", повідомляє Укрінформ.

На даний момент турнірну таблицю очолюють харківський "Металіст 1925" та "Інгулець", в активі яких по 44 очки. 43 очки набрав "Агробізнес", в якого на гру менше.

Фото: ua-football.com.