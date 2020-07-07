"Динамо" вирушило до Харкова на фінал Кубка України з футболу

У вівторок, 7 липня, київське "Динамо" взяло курс на Харків, де наступного дня зіграє з полтавською "Ворсклою" у фіналі Кубка України з футболу.

Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", до списку футболістів, на яких розраховує Олексій Михайличенко у майбутній зустрічі, увійшли 24 гравці, 20 із яких потраплять до заявки на матч.

У динамівській делегації присутні Віталій Миколенко, Денис Попов та Віктор Циганков, які відновилися після ушкоджень. Також разом із партнерами й Микита Бурда, який не грав за першу команду "Динамо" з 22 вересня минулого року.

До динамівського списку увійшли:

воротарі - Бойко, Бущан, Нещерет;

захисники - Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзьора, Сирота, Бурда;

півзахисники - Сидорчук, Кадірі, де Пена, Циганков, Андрієвський, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Дуелунд, Буяльський, Караваєв, Цитаїшвілі;

нападники - Соль, Каргбо, Русин.

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Нагадаємо, поєдинок "Динамо" - "Ворскла" відбудеться в середу, 8 липня, в Харкові на ОСК "Металіст", початок - о 21.30.

Фото: 1927.kiev.ua.