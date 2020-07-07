"Динамо" вирушило до Харкова на фінал Кубка України з футболу
Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", до списку футболістів, на яких розраховує Олексій Михайличенко у майбутній зустрічі, увійшли 24 гравці, 20 із яких потраплять до заявки на матч.
У динамівській делегації присутні Віталій Миколенко, Денис Попов та Віктор Циганков, які відновилися після ушкоджень. Також разом із партнерами й Микита Бурда, який не грав за першу команду "Динамо" з 22 вересня минулого року.
До динамівського списку увійшли:
воротарі - Бойко, Бущан, Нещерет;
захисники - Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзьора, Сирота, Бурда;
півзахисники - Сидорчук, Кадірі, де Пена, Циганков, Андрієвський, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Дуелунд, Буяльський, Караваєв, Цитаїшвілі;
нападники - Соль, Каргбо, Русин.
Нагадаємо, поєдинок "Динамо" - "Ворскла" відбудеться в середу, 8 липня, в Харкові на ОСК "Металіст", початок - о 21.30.
Фото: 1927.kiev.ua.