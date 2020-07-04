Ломаченко опустився у рейтингу кращих боксерів світу

Ломаченко опустився у рейтингу кращих боксерів світу

Укрінформ
Чемпіон світу WBC/WBА/WBО у легкій вазі українець Василь Ломаченко вже не входить до першої п'ятірки рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного порталу BoxRec.

У червневому рейтингу Василь опинився на дев'ятому місці, пропустивши вперед Деонтея Вайлдера, Теренса Кроуфорда, Ентоні Джошуа, та Менні Пак'яо, повідомляє Klitschko-brothers.com

Лідерство у списку кращих боксерів планети зберіг мексиканець Сауль Альварес, за ним розташувалися чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі та володар двох поясів у напівсередній вазі Еррол Спенс-молодший.

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Рейтинг боксерів pound-for-pound за версією BoxRec:

Сауль Альварес (Мексика)

Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

Еррол Спенс-молодший (США);

Геннадій Головкін (Казахстан)

Деонтей Вайлдер (США);

Теренс Кроуфорд (США);

Менні Пак'яо (Філіппіни);

Ентоні Джошуа (Велика Британія);

Василь Ломаченко (Україна);

Сергій Ковальов (Росія).

Фото: klitschko-brothers.com.

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