Ломаченко опустився у рейтингу кращих боксерів світу

Чемпіон світу WBC/WBА/WBО у легкій вазі українець Василь Ломаченко вже не входить до першої п'ятірки рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного порталу BoxRec.

У червневому рейтингу Василь опинився на дев'ятому місці, пропустивши вперед Деонтея Вайлдера, Теренса Кроуфорда, Ентоні Джошуа, та Менні Пак'яо, повідомляє Klitschko-brothers.com. Лідерство у списку кращих боксерів планети зберіг мексиканець Сауль Альварес, за ним розташувалися чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі та володар двох поясів у напівсередній вазі Еррол Спенс-молодший. Читайте також: Боб Арум: Бій Ломаченко - Лопес запланували на 19 вересня Рейтинг боксерів pound-for-pound за версією BoxRec: Сауль Альварес (Мексика) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Еррол Спенс-молодший (США); Геннадій Головкін (Казахстан) Деонтей Вайлдер (США); Теренс Кроуфорд (США); Менні Пак'яо (Філіппіни); Ентоні Джошуа (Велика Британія); Василь Ломаченко (Україна); Сергій Ковальов (Росія). Фото: klitschko-brothers.com.