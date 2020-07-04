Ломаченко опустився у рейтингу кращих боксерів світу
Укрінформ
Чемпіон світу WBC/WBА/WBО у легкій вазі українець Василь Ломаченко вже не входить до першої п'ятірки рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного порталу BoxRec.
У червневому рейтингу Василь опинився на дев'ятому місці, пропустивши вперед Деонтея Вайлдера, Теренса Кроуфорда, Ентоні Джошуа, та Менні Пак'яо, повідомляє Klitschko-brothers.com.
Лідерство у списку кращих боксерів планети зберіг мексиканець Сауль Альварес, за ним розташувалися чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі та володар двох поясів у напівсередній вазі Еррол Спенс-молодший.
Рейтинг боксерів pound-for-pound за версією BoxRec:
Сауль Альварес (Мексика)
Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
Еррол Спенс-молодший (США);
Геннадій Головкін (Казахстан)
Деонтей Вайлдер (США);
Теренс Кроуфорд (США);
Менні Пак'яо (Філіппіни);
Ентоні Джошуа (Велика Британія);
Василь Ломаченко (Україна);
Сергій Ковальов (Росія).
Фото: klitschko-brothers.com.