Боб Арум: Бій Ломаченко - Лопес заплановали на 19 вересня
Укрінформ
Глава боксерської промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом заплануваний на вересень.
Вже визначили й конкретну дату бою - 19 вересня. Бій має пройти у Лас-Вегасі, але арена поки невідома, повідомляє ESPN.
"Я розмовляв з Ломаченком та Лопесом. Ніхто з них не хоче проводити проміжних боїв. Ми плануємо поєдинок на вересень. З фанатами або без них", - заявив Арум.
Ломаченко володіє титулами WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Лопес утримує пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Фото: Getty Images.