Бій Ломаченка з Лопесом можуть відвідати 2-2,5 тис глядачів

Боксерський поєдинок меджду українцем Василем Ломаченком та американцем гондураського походження Теофімо Лопесом зможуть відвідати від 2000 до 2500 глядачів.

Про це повідомив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, інформує Yahoo Sports.

Як зазначив Арум, така кількість глядачів може бути за умови дотримання безпечної дистанції. Вартість квитків очікується високою.

"Ми не кажемо тут про дешеві квитки, - заявив Арум. - Ми маємо дати глядачам щось за їхні гроші, зробити хороший вечір, який вартує їхнього часу. Ми могли б подати їжу, подарувати сувенірну продукцію, надати напої... Треба зробити це класною подією з декількома великими боями".

Бій попередньо планують провести 19 вересня у Лас-Вегасі.

Спочатку поєдинок Ломаченко - Лопес запланували на 30 травня, але через пандемію коронавірусу його перенесли на більш пізній термін.

Ломаченко - володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та WBC (franchise) у легкій вазі. Лопес у грудні минулого року здобув титул IBF.

Фото: boxingnewsonline.net.