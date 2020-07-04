У Запоріжжі збільшилась кількість хворих на COVID-19 футболістів

У Запоріжжі на коронавірус обстежили гравців НФК «Металург-Запоріжжя», кількість хворих зросла до 13-ти.

Про це повідомили в лабораторному центрі МОЗ.

"Станом на 4 липня із 32-х обстежених у команді – 13 позитивні на коронавірус. Стан усіх легкої ступені важкості, 5 осіб госпіталізовано, 8 осіб знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів", - йдеться на сайті лабцентру.

Стан здоров’я у всіх гравців задовільний. На даний час триває епідеміологічне розслідування, проводяться усі необхідні протиепідемічні заходи, у тому числі лабораторні обстеження, дезінфекційні заходи.

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Як раніше повідомлялось, ПЛР-тестування було планово проведено перед виїздом запорізької команди на гру до Львова. Вчора, 3 липня, стало відомо, що коронавірусна хвороба виявлена у 7 гравців. Команда повернулась додому, де було проведене повторне тестування.

Всього в області зареєстровано 588 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу (60 - серед дітей та 75 - серед медичних працівників).