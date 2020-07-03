У гравців запорізького футбольного клубу виявили коронавірус

У Запоріжжі у гравців комунального футбольного клубу “Металург” виявили коронавірус.

Про це повідомила Запорізька міська рада в офіційному Telegram-каналі.

“Наявність інфекції у футболістів показали результати ПЛР-тестування, яке було планово проведено перед виїздом на гру до Львова. Дослідження виявили коронавірусну хворобу у 7 гравців”, - йдеться у повідомленні.

Наразі команда повертається додому. У Запоріжжі буде проведене повторне тестування. Гравці виконують усі рекомендації обласного лабораторного центру та лікарів.

В мерії зазначають, що попереднє тестування на коронавірус футболістам зробили 14 днів тому, тоді захворювання виявлено не було.

Як повідомлялося, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19, зокрема 876 за добу. Зафіксовано загалом 1212 летальних випадків. Одужало 20 558 осіб.