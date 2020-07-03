Хачеріді і Нойок - під підозрою на коронавірус

Шість футболістів брестського "Динамо" можуть бути заражені коронавірусом.

Серед них українці - захисник Євген Хачеріді і хавбек Олександр Нойок, повідомляє "Прессбол".

За інформацією джерела, всі вони залишилися в Бресті і не поїхали з командою до Смолевичів на матч чемпіонату Білорусі.

Більшість гравців знаходиться на домашній ізоляції, а Нойок був в лікарні з діагнозом "двостороння пневмонія", однак на даний момент він вже також перебуває вдома.

Крім того, за деякою інформацією, є підозри на вірус і у представників персоналу брестського "Динамо".

На фото: Олександр Нойок (ФК "Динамо", Брест)