ФК "Динамо" просить УАФ і МОЗ допустити фанатів на фінал Кубка України

Клуб "Динамо" (Київ) звернувся до Української асоціації футболу і МОЗ з приводу допущення уболівальників на фінал Кубка України.

Звернення опубліковав офіційний сайт столичної команди.

"Футбольний клуб "Динамо" повністю солідарний зі своїми фанатами і звертається до керівництва УАФ та Міністерства охорони здоров'я із проханням розглянути можливість відкриття кількох секторів для уболівальників на фінал Кубка України. З огляду на ситуацію в країні, ми просимо виділити певну квоту квитків, які будуть поширені серед фанатів команди. Зрозуміло, "Динамо" максимально сприятиме дотриманню заходів безпеки та умов медичного протоколу (необхідної дистанції між уболівальниками). Перед нами є приклад деяких іноземних чемпіонатів, де уболівальники допускаються на трибуни з урахуванням дотримання правил та заходів медичного протоколу", - зазначаується у зверненні.

Читайте також: УАФ визначила міста проведення домашніх матчів збірної у Лізі націй

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться 8 липня у Харкові. Суперниками динамівців будуть футболісти полтавської "Ворскли".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.