Збірна України з баскетболу в серпні проведе збір у Києві

Чоловіча національна збірна України з баскетболу проведе тренувальний збір, який пройде в Києві.

Команда Айнарса Багатскіса з 3 по 14 серпня працюватиме у столичному Палаці спорту, передає сайт ФБУ.

Тренерський штаб команди планує зібрати всіх кандидатів у національну збірну. Список гравців, які будуть працювати в Києві, незабаром буде озвучений.

Нагадаємо, наступні матчі відбору на Євробаскет-2021 збірна України зіграє 27 листопада на виїзді проти Словенії і 30 листопада вдома проти австрійців.