Чемпіонат світу зі спортивної боротьби планується провести у грудні в Сербії

Чемпіонат світу зі спортивної боротьби планується провести у грудні в Сербії

Укрінформ
Всесвітня федерація боротьби (UWW) прийняла рішення щодо організації чергового чемпіонату світу.

Його планується провести в грудні 2020 року в Белграді (Сербія), повідомляє Укрінформ.

Турнір пройде за трьома видами боротьби - греко-римської, вільної та жіночої.

Спочатку чемпіонат світу в цьому році проводити не збиралися. Однак у зв'язку з перенесенням Олімпіади ці змагання мають стати головним стартом року.

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Олімпійські ігри в Токіо (Японія) мали пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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