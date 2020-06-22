Греко-римську боротьбу можуть не включити в програму Олімпійських ігор-2024

Греко-римська боротьба, швидше за все, не буде включена в програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі (Франція).

Про це в інтерв'ю офіційному сайту Федерації боротьби Азербайджану (ФБА) повідомив виконуючий обов'язки президента ФБА, член виконкому Об'єднаного світу боротьби (UWW) Наміг Алієв.

"Останнім часом греко-римська боротьба дещо втратила популярність - хоча UWW прагне підтримувати глядацький інтерес шляхом внесення деяких змін в правила. Але в 2022 році в Дакарі (Сенегал) пройдуть юнацькі Олімпійські ігри - і замість греко-римської боротьби там буде представлена ​​пляжна боротьба. Судячи з обговорень на засіданні виконкому UWW, можу сказати, що, швидше за все, греко-римська боротьба не буде включена в програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі", - сказав Наміг Алієв.

Фінальне рішення про програму Олімпійських ігор 2024 року (точніше, про дисциплінах / комплектах нагород всередині видів спорту - відповідно до вже затверджених квотами) прийме виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в кінці цього року.

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Греко-римська боротьба увійшла в програму сучасних Олімпійських ігор в 1896 році в Афінах (Греція). Єдиний раз вона не була представлена ​​в програмі на Іграх 1900 року в Парижі. В середині 2010-х років всі види боротьби (греко-римська, вільна, жіноча) знаходилися під загрозою виключення з програми Олімпійських ігор - через корупцію всередині Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби (FILA). Однак виконком МОК у 2013 році проголосував за збереження боротьби на Олімпійських іграх.

На фото: Жан Беленюк (праворуч) - unitedworldwrestling.org.