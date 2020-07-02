УАФ визначила міста проведення домашніх матчів збірної у Лізі націй
Укрінформ
Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив місця проведення домашніх поєдинків національної збірної України у групі А4 Ліги націй, що пройдуть 2020 року.
Матчі пройдуть у Львові та Київі, повідомляє пресслужба УАФ.
Зустріч між збірними України та Швейцарії відбудуться 3 вересня на стадіоні "Арена Львів", а матч між Україною та Німеччиною 10 жовтня - на НСК "Олімпійський".
Поєдинок Україна - Іспанії 13 жовтня також прийматиме столичний НСК "Олімпійський".
Для всіх трьох домашніх матчів збірної України резервним стадіоном є харківський ОСК "Металіст".
Фото: uaf.ua.