УАФ визначила міста проведення домашніх матчів збірної у Лізі націй

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив місця проведення домашніх поєдинків національної збірної України у групі А4 Ліги націй, що пройдуть 2020 року.

Матчі пройдуть у Львові та Київі, повідомляє пресслужба УАФ.

Зустріч між збірними України та Швейцарії відбудуться 3 вересня на стадіоні "Арена Львів", а матч між Україною та Німеччиною 10 жовтня - на НСК "Олімпійський".

Поєдинок Україна - Іспанії 13 жовтня також прийматиме столичний НСК "Олімпійський".

Для всіх трьох домашніх матчів збірної України резервним стадіоном є харківський ОСК "Металіст".

Фото: uaf.ua.