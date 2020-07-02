ФК "Ворскла" підписав з Кане чотирирічний контракт

Полтавський футбольний клуб "Ворскла" підписав повноцінний контракт з талановитим 20-річним півзахисником з Малі Ібрахімом Кане.

Угода розрахована до 2024 року, повідомляє пресслужба полтавців.

Кане виступає за "Ворсклу" на правах оренди з вересня минулого року. Він прийшов в українську команду з малійського клубу "Дугуволофіла".

Нинішнього сезону Кане провів за полтавців 21 матч, забив 2 м'ячі і зробив 1 результативний пас.

На цей момент "Ворскла" йде на дев'ятому місці у турнірній таблиці УПЛ. Команда також змогла вийти у фінал Кубка України, де зіграє з київським "Динамо".

Фото: vorskla.com.ua.