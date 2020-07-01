"Барселона" не зуміла обіграти "Атлетико" в матчі іспанської Ла Ліги
Поєдинок на "Камп Ноу" завершився з рахунком 2:2, повідомляє Укрінформ.
"Барселона" вийшла вперед на 11-й хвилині завдяки автоголу форварда "Атлетико" Дієго Кости. На 19-й хвилині гості відновили рівновагу з пенальті. Першим бив Коста, його удар парирував Марк-Андре Тер Штеген, проте арбітр зустрічі зажадав заново виконати удар з-за порушення, і Сауль Н'їгес успішно переграв воротаря "Барселони".
На 50-й хвилині у складі "Барселони" відзначився Ліонель Мессі з пенальті, але вже на 62-й хвилині, Н'їгес оформив дубль, знову реалізувавши призначений суддею 11-метровий удар.
"Барселона" з 70 очками залишилася на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги і поступається одне очко мадридському "Реалу", у якого ще є гра в запасі. "Атлетико" з 59 очками - третій.
Фото: fcbarcelona.com.