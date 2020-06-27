Ла Ліга: «Барселона» втратила перемогу в матчі з «Сельтою»

Каталонці все одно повернулися на перше місце.

В матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» зіграла внічию на виїзді з «Сельтою» 2:2, повідомляє Укрінформ.

«Барселона» вийшла вперед на 20-й хвилині після голу Луїса Суареса. На початку другого тайму Смолов рахунок зрівняв. На 67-й хвилині Луїс Суарес відзначився вдруге. Однак, в кінці матчу Аспас знову відновив рівновагу. У підсумку, нічия 2:2.

«Барселона» набрала 69 очок і повернулася на перше місце. «Реал» на другій позиції - 68 очок. Мадридці можуть знову стати лідерами, якщо 28 червня обіграють на виїзді «Еспаньйол».

Фото: Marca