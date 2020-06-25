Ла Ліга: «Реал» обіграв «Мальорку» і знову вийшов в лідери
Укрінформ
Мадридський клуб виграв четвертий матч поспіль.
В матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» вдома обіграв «Мальорку» 2:0, повідомляє Укрінформ.
Мадридці прогнозовано перемогли одного з аутсайдерів ліги. За «Реал» забивали Жуніор Вінісіус і Серхіо Рамос.
«Реал» і «Барселона» набрала по 68 очок. Мадридці посідають перше місце за додатковими показниками. В наступному турі «Барселона» їде в гості до «Сельти», а «Реал» гратиме ви виїзді з «Еспаньолом».
Фото: EFE