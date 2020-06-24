Ла Ліга: «Барселона» обіграла «Атлетік» і повернула лідерство
Укрінформ
Каталонський клуб обійшов «Реал» на три очки.
В матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» вдома обіграла «Атлетік» (Більбао) 1:0, повідомляє Укрінформ.
Захист гостей протримався до 72-ї хвилини – у «Барси» відзначився Ракітич. Каталонці зберегли мінімальну перевагу до фінального свистка – 1:0.
«Барселона» набрала 68 очок і обійшла «Реал» на три пункти. У мадридців матч в запасі. 24 червня «Реал» приймає вдома «Мальорку».
Фото: marca.com