"Ювентус" обіграв "Дженоа" і зміцнив лідерство в італійській Серії А

Футболісти туринського "Ювентуса" продовжили переможну серію у чемпіонаті Італії серед команд Серії А.

У 29-му турі "Ювентус" на виїзді завдав поразки "Дженоа" - 3:1, повідомляє Укрінформ.

Після перерви у складі "Старої синьйори" відзначилися Пауло Дібала (50-та хвилина), Кріштіану Роналду(57) та Дуглас Коста (73); у господарів м'яч забив Андреа Пінамонті (76).

"Ювентус" очолює турнірну таблицю, набравши 72 очки. Туринці на 4 очки випереджають римський "Лаціо", який здобув вольову перемогу в Турині над "Торіно" - 2:1.

У 30-му турі 4 липня "Ювентус" зустрінеться з "Торіно", а "Лаціо" прийматиме "Мілан".

Фото: EPA-EFE/LUCA ZENNARO.