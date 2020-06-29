«Барселона» продала Артура в «Ювентус» за 82 млн євро

Бразильський півзахисник дограє до кінця цей сезон у складі «Барселони».

Півзахисник «Барселони» Артур Мело продовжить кар'єру в «Ювентусі». Італійський клуб заплатить за трансфер бразильця 72 мільйони євро. Ще 10 мільйонів каталонці можуть отримати у вигляді бонусів, повідомляє офіційний сайт «Барселони».

Артур залишиться в «Барселоні» до завершення сезону-2019/20. Раніше повідомлялося, що він підписав п'ятирічний контракт з «Ювентусом». Зарплата хавбека в Турині складе близько 7 мільйонів євро в рік.

В рамках угоди між клубами в зворотному напрямку повинен відправиться хавбек «Ювентуса» Міралем П'янич. За перехід боснійця каталонці заплатять близько 60 мільйонів євро.

Артур перейшов в «Барселону» з «Греміо» влітку 2018 року. За бразильця каталонці заплатили близько 30 мільйонів євро. У нинішньому сезоні 23-річний хавбек зіграв 28 матчів. В його активі 4 голи і 4 результативні передачі.

«Барселона» йде на другому місці Ла Ліги, відстаючи від «Реала» на два очка. «Ювентус» очолює Серію А, випереджаючи «Лаціо» на чотири очки.

Фото: Marca