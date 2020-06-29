Ла Ліга: «Реал» обіграв «Еспаньйол» і став одноосібним лідером

Мадридський клуб випереджає «Барселону» на 2 очки.

В матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» переміг на виїзді «Еспаньйол» 1:0, повідомляє Укрінформ.

«Реал» обіграв другу команду Барселони, яка посідає останнє місце в турнірній таблиці. На 45-й хвилині Каземіро вивів гостей вперед. Мінімальна перевага мадридців збереглася до завершення матчу.

Після цієї перемоги «Реал» набрав 71 очко і випереджає на два пункти «Барселону». До фінішу чемпіонату залишилось шість турів.

Фото: Marca