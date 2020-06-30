Бокс: Олександра Хижняка-старшого нагородили орденом "За заслуги"

Батько та тренер кращого боксера планети-2017, чемпіона світу, Європи та Європейських ігор Олександра Хижняка нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України із посиланням на Указ Президента України №254\2020 "Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Конституції України".

Олександр Хижняк-старший удостоєний високої нагороди "за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю".

Нагадаємо, на початку червня нинішнього року Олександр Хижняк-молодший став головою комісії атлетів Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).

Фото: fbu.org.ua.