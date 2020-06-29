Хавбек "Динамо" Вербич: "Десна" заслужила на перемогу

Словенський футбольний півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич різко розкритикував гру своєї команди у вчорашньому матчі чемпіонату України проти чернігівської "Десни" (2:3).

Гравець, зокрема, заявив, що суперники грали краще і заслужили на перемогу, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Програти, пропустивши м'яч на останній хвилині після кутового. У мене просто немає слів. Я дуже злий. Навіть не знаю, що сказати. А тепер на нас очікує матч з "Шахтарем". Прекрасно знаємо, на якому рівні грає ця команда. Але ми зобов'язані брати очки - вони нам дуже потрібні. Постараємося їх здобути. Так само, як і поліпшити гру... "Десна" не була гіршою за "Динамо". Вона була навіть краща за нас і заслужила на ці три очки. Грати так, як ми грали сьогодні, просто не можна. Взяти хоча б пропущені м'ячі: ми два з них пропустили після кутових. Професіональний футбольний клуб, який прагне вийти до Ліги чемпіонів, не має права припускатися таких помилок", - сказав Вербич.

Турнірне становище в УПЛ після 28-ми турів:

перша шістка - "Шахтар" - 72 очки (після 28-ми матчів), "Динамо" - 55 (28), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 52 (28), "Олександрія" - 43 ( 28), "Колос" - 29 (28)

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 27 (27), "Олімпік" - 24 (27), "Львів" - 23 (28), "Карпати" - 15 (24).

Фото: dynamo.kiev.ua.