Олександр Рябоконь - кращий тренер 28 туру футбольного чемпіонату УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів назвало кращого футбольного наставника за підсумками матчів 28-го туру чемпіонату країни серед клубів Прем'єр-ліги.

Нагорода дісталася Олександру Рябоконю, під керівництвом якого чернігівська "Десна" вирвала перемогу у київського "Динамо" (3:2), повідомляє офіційний сайт організації.

"Уміння переломити хід зустрічі свідчить про характер і клас "Десни", а також підкреслює вміння тренерського штабу вносити своєчасні зміни та керованість команди", -зазначається у повідомленні.

56-річний Рябоконь набрав 4,6 бала з 5-ти можливих.

Фото: uafc.org.