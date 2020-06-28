"Київ-Баскет" подовжив контракт з 24-річним захисником Кондраковим

Захисник збірної України з баскетболу Юрій Кондраков підписав новий контракт з клубом української Суперліги "Київ-Баскет".

Новий договір розрахований на сезон-2020/2021, повідомляє пресслужба клубу на сторінці у Facebook.

Наступний сезон стане для баскетболіста другим у київській команді. До цього він виступав у складі БК "Запоріжжя".

Минулого сезону Кондраков зіграв 27 матчів у Суперлізі, у середньому набираючи 4,0 очка та роблячи 1,1 передачі за 10,3 хвилини на майданчику.

Фото: facebook/kyivbasket.