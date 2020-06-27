"Київ-Баскет" подовжив контракт з форвардом збірної України Павловим

Бігмен національної збірної України з баскетболу Сергій Павлов продовжить виступати за "Київ-Баскет" і в сезоні-2020/2021.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Найкращий молодий гравець Суперліги-2018/2019 Павлов приєднався до команди Айнарса Багатскіса минулого сезону, перейшовши з литовського клубу "П’єно Жвайгждес".

Форвард провів за "Київ-Баскет" 32 матчі у всіх турнірах. У Суперлізі Павлов набирав 9,9 очка, робив 4,4 підбирання та 1,2 передачі в середньому за 20,3 хвилини на паркеті.

У 13-ти іграх Кубка Європи ФІБА 22-річний гравець в середньому мав 10,2 очка та 4,5 підбирання за 20,2 хвилини гри.

Фото: fbu.ua.