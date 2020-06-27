"Колос" переміг "Олександрію" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти ковалівського "Колоса" обіграли у суботу "Олександрію" (2:1) у 28-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на київській "Оболонь-Арені" забили: Володимир Лисенко (20-та і 29-та хвилини) - у "Колоса"; Кирило Ковалець (47) - у складі "Олександрії", повідомляє Укрінформ.

Перший матч після виходу з карантину 27 червня провели "Карпати", які на луцькому стадіоні "Авангард" звели унічию дебрі із земляками з клубу "Львів" - 1:1.

Голи: Ярослав Деда (62) - Рафаел Сабіну (37).

На 42-й хвилині отримав друге попередження и залишив поле хавбек "Карпат" Олексій Хахльов.

Сьогодні пройде ще один поєдинок. Донецький "Шахтар" вже у статусі чемпіона України на столичному НСК "Олімпійський" гратиме з луганською "Зорею"(початок о 19.30, транслюватиме телеканал "Футбол 2").

У неділю, 28 червня, відбудуться матчі "Маріуполя" з "Дніпром-1" (17.00, "Футбол 1"), чернігівської "Десни" з київським "Динамо" (19.30, "2+2"), полтавської "Ворскли" з донецьким "Олімпіком" (19.30, "Футбол 1").

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 71 очко (після 27-ти матчів), "Динамо" - 55 (27), "Зоря" - 52 (27), "Десна" - 49 (27), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (26), "Маріуполь" - 30 (26), "Ворскла" - 26 (26), "Олімпік" - 23 (26), "Львів" - 23 (28), "Карпати" - 15 (24).

Фото: fco.com.ua.