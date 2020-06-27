"Олімпік" поїхав на матч до Полтави без чотирьох футболістів

Футболісти донецького "Олімпіка" виїхали із села Щасливого Бориспільського району на матч з полтавською "Ворсклою" не в ідеальному складі.

Не зможуть зіграти з полтавчанами Віталій Гошкодеря, Павло Лук'янчук, Дмитро Литвин та Максим Дегтярьов, повідомляє офіційний сайт ФК "Олімпік". Нагадаємо, зустріч 28-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги "Ворскла" - "Олімпік" відбудеться 28 червня і розпочнеться о 19.30. Читайте також: Артем Федецький виступатиме в чемпіонаті України серед аматорів У турнірній таблиці команди посідають відповідно 9-е та 10-е місця. Фото: olimpik.com.