"Олімпік" поїхав на матч до Полтави без чотирьох футболістів
Укрінформ
Футболісти донецького "Олімпіка" виїхали із села Щасливого Бориспільського району на матч з полтавською "Ворсклою" не в ідеальному складі.
Не зможуть зіграти з полтавчанами Віталій Гошкодеря, Павло Лук'янчук, Дмитро Литвин та Максим Дегтярьов, повідомляє офіційний сайт ФК "Олімпік".
Нагадаємо, зустріч 28-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги "Ворскла" - "Олімпік" відбудеться 28 червня і розпочнеться о 19.30.
У турнірній таблиці команди посідають відповідно 9-е та 10-е місця.
Фото: olimpik.com.