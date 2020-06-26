Головний тренер «Волині» заразився коронавірусом

Андрій Тлумак погано себе почуває і перебуває на домашньому лікуванні.

Головний тренер клубу Першої ліги «Волинь» Андрій Тлумак повідомив, що хворий на коронавірус, повідомляє сайт footboom.com.

Через хворобу наставник луцької команди пропустив вчорашній матч проти «Чорноморця» (2:5).

«Мені важко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що у мене коронавірус. Здав два тести, вони дали позитивний результат. Зараз перебуваю на домашньому лікуванні», - заявив Тлумак.

Разом з Тлумаком заразився і один з його асистентів Андрій Сапуга. Раніше «Волинь» повідомила, що в команді зафіксовано два випадки зараження COVID-19, при цьому всі футболісти команди здорові.

Після поразки від «Чорноморця» «Волинь» опустилася на п'яте місце в турнірній таблиці Першої ліги.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 40 (20), 2.«Рух» - 39 (19), 3.«Металіст 1925» - 38 (20), 4.«Оболонь» - 38 (20), 5.«Волинь» - 38 (20), 6.«Минай» - 37 (20).