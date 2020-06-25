Перша ліга: «Волинь» програла «Чорноморцю»

Луцький клуб стартував у другій частині чемпіонату з поразки.

В 20-у турі української Першої ліги один з претендентів на підвищення у класі – «Волинь» крупно програв середняку ліги «Чорноморцю» (2:5), повідомляє Укрінформ.

Одеси впевнено виграли перший матч під керівництвом нового головного тренера Сергія Ковальця. «Чорноморець» обіграв вдома «Волинь» 5:2.

У складі господарів відзначились: Авагімян, Клименко, Янаков, Яловенко (двічі). За луцький клуб забивали Волошинович і Климець. З 47-ї хвилини «Волинь» грала у меншості після вилучення Цюп.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 40 (20), 2.«Рух» - 39 (19), 3.«Металіст 1925» - 38 (20), 4.«Оболонь» - 38 (20), 5.«Волинь» - 38 (20), 6.«Минай» - 37 (20).

Фото: chernomorets.odessa.ua