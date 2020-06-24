Перша ліга: «Минай» несподівано програв «Кремню»

Закарпатський клуб вибув з трійки лідерів.

Сьогодні поновилися матчі української Першої ліги. В перший день 20-го туру зафіксовано перший несподіваний результат. Один з претендентів на підвищення у класі – «Минай» програв середняку ліги «Кремню» (0:1), повідомляє Укрінформ.

У Кременчуці все вирішив один гол. Його автором став нападник господарів Сула. 0:1 – сенсаційна поразка «Миная».

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З інших результатів відзначимо перемогу «Інгульця» над «Гірняк-Спорт» (2:1), домашню нічию «Оболоні» з «Авангардом» (1:1) та перемогу клубу «Металіст 1925» над «Металургом» (2:0).

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 40 (20), 2.«Рух» - 39 (19), 3.«Металіст 1925» - 38 (20), 4.«Оболонь» - 38 (20), 5.«Волинь» - 38 (19), 6.«Минай» - 37 (20).

Фото: fckremen.com