Перша ліга поновлює змагання у чемпіонаті України з футболу

П'ятьма матчами у середу, 24 червня, відновлюється чемпіонат України з футболу у першій лізі.

Першими після коронавірусного карантину зіграють "Інгулець" - "Гірник-Спорт", "Миколаїв" - "Прикарпаття", "Кремінь" - "Минай", "Оболонь Бровар" - "Авангард" (Краматорськ) та "Металіст 1925" - МФК "Металург", повідомляє Укрінформ.

Турнірну таблицю очолює "Рух", який набрав 39 очок у 19-ти поєдинках. На 1 очко відстає "Волинь". По 37 очок в активі "Інгульця", "Миная", "Оболонь Бровар" та "Агробізнеса".

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Три кращі команди за підсумками сезону-2019/2020 за наявності відповідного атестата перейдуть до Прем’єр-ліги. Останній клуб елітного дивізіону в наступному сезоні виступатиме в першій лізі.

Клуби, що посіли перші та другі місця у групах А та Б другої ліги за підсумками зіграних двох кіл чемпіонату ("Нива" (Терніполь), "Полісся", "ВПК-Агро" та "Кристал") перейдуть до першої ліги. Команди, що посядуть 15-е та 16-е місця в турнірній таблиці першої ліги, зіграють матчі плей-офф із командами, які посіли треті місця у групах А та Б другої ліги ("Верес" та "Альянс").