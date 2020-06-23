ПФЛ перенесла три матчі Першої ліги

До Професіональної футбольної ліги (ПФЛ) звернулися три клуби з проханням перенести свої матчі через підозру у гравців захворювання на COVID-19.

Як повідомляє офіційний сайт ПФЛ, ФК "Балкани" у зв’язку з інфікуванням одного гравця та проходження повторних тестів попросили змінити дату матчу. Тож, ураховуючи згоду обох клубів, матч 20 туру "Балкани" - "Черкащина" перенесений з 24-го на 25 червня.

Адміністрація ПФЛ розглянула звернення ФК "Рух", в якому були інфіковані кілька футболістів і лікар команди, ухваливши рішення про перенесення матчу 20 туру "Рух" - "Агробізнес" на 7 липня.

Із підозрою на COVID-19 у своїх футболістів звернувся з відповідним листом і ФК "Волинь". Зважаючи на частину а) п1 Статті 7 Регламенту змагань матч "Чорноморець" - "Волинь" перенесений на 25 червня.