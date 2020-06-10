Президент ПФЛ Макаров: Перша ліга готова виконувати медичний протокол

Президент Професіональної футбольної ліги України Сергій Макаров висловився про можливе продовження чемпіонату країни у Першій лізі, який призупинили через пандемію коронавірусу.

На думку керівника ПФЛ, проблем з виконанням медичного протокалу не існує, повідомляє пресслужба ліги.

"Ми не бачимо проблем з виконанням медичного протоколу. З приводу роздягалень. Приклад: стадіон "Оболонь-Арена" зі звичайними роздягальнями приймає матчі УПЛ. Значить, якось можна використовувати звичайні роздягальні. Вже мовчу про те, що незабаром чергове пом'якшення карантину. Дозволять вже не 10м² на людину, а 5. надалі ще буде пом'якшення. Обидві роздягальні можна віддати гостям, господарям надати місце на стадіоні, адже він порожній. Можна первдягатися на трибунах, завжди можна вийти з ситуації... Що стосується клубів, то муніципальним командам навіть легше. Мер може скомандувати, що ось є комунальна міська лікарня - йдіть туди, тестуйтеся. Знаю, що деякі наші клуби протестувалися безкоштовно. Просто потрібно шукати можливості, а не відмовки. Ми знайшли лабораторію у Київській області, яка робить ПЛР-тести за 700 гривень. Це абсолютно підйомна сума", - заявив Макаров.

Додамо, що питання догравання чемпіонату Першої поки що залишається відкритим.

Фото: pfl.ua.