Виконком УАФ проголосує проти догравання сезону в Першій лізі – ЗМІ

Проміжну турнірну таблицю вважатимуть остаточною, і в УПЛ вийдуть «Рух», «Волинь» і «Минай».

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) на найближчому засіданні проголосує проти догравання сезону у Першій лізі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас на своїй сторінці Twitter.

На його думку, більшість членів виконкому УАФ налаштовані проти рестарту турніру. Проміжну турнірну таблицю вважатимуть остаточною, і в УПЛ вийдуть «Рух», «Волинь» і «Минай».

Раніше Рада ліг ПФЛ 5 червня прийняла рішення дограти сезон Першої ліги в звичному форматі. Турнір планують відновити 23 червня і завершити 8 серпня.

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Клубам, які не з'являться на решту матчів чемпіонату, зарахують технічні поразки з рахунком 0:3. Представники «Кременя» вже висловилися про неможливість дограти сезон 2019/20.

Нагадаємо, у Другій лізі сезон завершили достроково. Безпосередньо в Першу лігу вийшли тернопільська «Нива» і «Полісся» (з групи А), а також «ВПК-Агро» і «Кристал» (з групи Б). А от УПЛ відновила чемпіонат на минулих вихідних матчами 24-го туру.

Фото: Укрінформ