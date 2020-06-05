Перша ліга почне грати 23 червня

Матчі плей-офф за право грати в УПЛ відбудуться 12 і 16 серпня.

Чемпіонат Першої ліги поновиться 23 червня і завершиться 8 серпня, повідомляє Sport Arena.

Українська асоціація футболу спільно з Професійною футбольною лігою (ПФЛ) розробила план-календар заключної частини сезону. 23 червня команди Першої ліги зіграють перші матчі чемпіонату в 2020 році, оскільки навесні сезон призупинили через пандемію COVID-19.

Читайте також: Рада ліг ПФЛ вирішила дограти сезон Першої ліги у звичному форматі

Заключний тур чемпіонату запланований на 8 серпня. Матчі плей-офф за право грати в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) відбудуться 12 і 16 серпня.

Сьогодні на Раді ліг ПФЛ прийняли рішення про догравання сезону у Першій лізі в звичному форматі. Підтримали продовження сезону шість клубів дивізіону разом з президентом ПФЛ Сергієм Макаровим.

Клубам, які не з'являться на решту матчів чемпіонату, зарахують технічні поразки з рахунком 0:3. Представники «Кременя» вже висловилися про неможливість дограти сезон-2019/20.

Фото: Укрінформ