Рада ліг ПФЛ вирішила дограти сезон Першої ліги у звичному форматі

Більшість клубів підтримало догравання сезону у Першій лізі чемпіонату України з футболу.

Голосування Ради ліг ПФЛ проходило на київському стадіоні "Оболонь-Арена", повідомляє Укрінформ.

З десяти клубів Першої ліги, що брали участь в голосуванні, шість підтримали ідею догравання чемпіонату, чотири виступили проти. Сьомим проголосував "за" президент ПФЛ Сергій Макаров.

ПФЛ має намір скасувати рішення Ради ліг від 21 травня (достроково зупинити сезон Першої ліги в його звичному форматі) і звернутися до виконкому Української асоціації футболу із дозволом відновити матчі.

У разі, якщо який-небудь клуб відмовиться від участі у зустрічах Першої ліги, що залишилися, за дві неявки його участь у турнірі припинять, а наступні матчі автоматично принесуть підсумковий рахунок 0:3.

Нагадаємо, у Другій лізі українського футболу сезон був завершений достроково.

Фото: footballua.