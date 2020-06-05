На "Оболонь-Арені" вирішується доля чемпіонату Першої ліги

У Києві, на стадіоні "Оболонь-Арена", нині проходить засідання ради Ліг ПФЛ, яке має визначити долю чемпіонату країни з футболу у Першій лізі.

На зборах присутні представники десяти клубів Першої ліги та трьох - з Другої, повідомляє Укрінформ.

На попередній Раді ліг ПФЛ клуби проголосували за те, що чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді за регламентом. Шість клубів були за догравання чемпіонату з регламентом у повному вигляді, вісім - проти, один утримався.

Було також вирішено достроково завершити першість у Другій лізі. За це виступили представники 14-ти клубів. За варіант із дограванням сезону висловилися 5 команд, один клуб утримався від голосування.

Нагадаємо, турніри Першої та Другої ліг українського футболу так і не були відновлені після паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

Фото: metalist1925.com.