"Динамо" розглядає лише кандидатури Сьоміна і Реброва - Dynamo.kiev.ua

Київський футбольний клуб "Динамо" розглядає лише двох кандидатів на посаду головного тренера команди - Юрія Сьоміна та Сергія Реброва.

Конкретних пропозицій фахівцям від клубу ще не було, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

73-річний Сьомін працював з "Динамо" з 2007-го по 2009 роки і з 2010-го по 2012-й. Ребров тренував киян у 2014-2017 роках.

Нинішній головний наставник "Динамо" Олексій Михайличенко тренує команду з 15 серпня минулого року.

На фото: Сергій Ребров/dynamo.kiev.ua.