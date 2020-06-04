Хавбек Динамо Цітаїшвілі: Не міг спостерігати, як "возять" твою команду

Футбольний півзахисник київського "Динамо" Георгій Цітаїшвілі розповів, чому опускався в оборону і допомагав захисникам у матчі 24-го туру УПЛ з "Шахтарем" (1:3).

19-річний гравець вважає, що захисники мають відчувати підтримку партнерів, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

"У кожного футболіста є мотивація грати у першій команді. Це вже не дубль, це інший рівень, якому треба відповідати. Неприємно бути просто спостерігачем в моментах, коли "возять" твою команду або важко комусь із партнерів. Краще допомагати в обороні, аби хлопці відчували підтримку", - заявив Цітаїшвілі.

Нагадаємо, після 24-х турів чемпіонату України динамівці з 46-ма очками йдуть четвертими у турнірній таблиці, поступаючись за додатковими показниками луганській "Зорі" та чернігівській "Десні". З 62-ма пунктами упевнено лідирує донецький "Шахтар".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.