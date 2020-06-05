Президент "Прикарпаття" пояснив, чому клуб проти рестарту чемпіонату

Президент футбольного клубу "Прикарпаття" Василь Ольшанецький пояснив, чому клуб не підтримав відновлення чемпіонату української Першої ліги.

У всьому винна ситуація з коронавірусом на Івано-Франківщині, повідомляє Tribuna.com.

"Не думайте, що ми проти відновлення чемпіонату. Просто ситуація з коронавірусом у нас в області... За статистикою, ми деякий час були першими за смертністю в Україні, нині серед лідерів. Воно ж нікуди не зникло... Будемо брати участь, якщо дозволить ситуація в області. Хіба що закриють нашу область, такий варіант не виключений. Ті ж львівські команди гратимуть на виїзді, поки коронавірус не піде на спад", - сказав Ольшанецький.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Ради ліг ПФЛ було вирішено дограти сезон Першої ліги чемпіонату України з футболу у звичному форматі.

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За виступили клуби "Інгулець", "Металіст-1925", "Агробізнес", "Оболонь-Бровар", "Черкащина" та "Металург". Проти - "Кремінь», «Прикарпаття», «Миколаїв» і "Чорноморець". Представники "Миная", "Волині", "Руху", "Авангарду", "Балкан" та "Гірника-Спорт" були відсутні.

Фото: fc.if.ua.