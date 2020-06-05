Президент "Прикарпаття" пояснив, чому клуб проти рестарту чемпіонату
У всьому винна ситуація з коронавірусом на Івано-Франківщині, повідомляє Tribuna.com.
"Не думайте, що ми проти відновлення чемпіонату. Просто ситуація з коронавірусом у нас в області... За статистикою, ми деякий час були першими за смертністю в Україні, нині серед лідерів. Воно ж нікуди не зникло... Будемо брати участь, якщо дозволить ситуація в області. Хіба що закриють нашу область, такий варіант не виключений. Ті ж львівські команди гратимуть на виїзді, поки коронавірус не піде на спад", - сказав Ольшанецький.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Ради ліг ПФЛ було вирішено дограти сезон Першої ліги чемпіонату України з футболу у звичному форматі.
За виступили клуби "Інгулець", "Металіст-1925", "Агробізнес", "Оболонь-Бровар", "Черкащина" та "Металург". Проти - "Кремінь», «Прикарпаття», «Миколаїв» і "Чорноморець". Представники "Миная", "Волині", "Руху", "Авангарду", "Балкан" та "Гірника-Спорт" були відсутні.
Фото: fc.if.ua.