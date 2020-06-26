«Шахтар» презентував новий дизайн клубного автобуса
Укрінформ
На ньому чемпіон України приїде на матч проти «Зорі».
«Шахтар» презентував новий дизайн клубного автобуса, на якому приїде на матч 28-го туру УПЛ з «Зорею», повідомляє офіційний сайт клубу.
Головний елемент - домашня ігрова футболка, стилізована під форму, в якій гірники виграли Кубок УЄФА.
Зустріч з «Зорею» відбудеться 27 червня.
Нагадаємо, минулого тижня «Шахтар» достроково виграв УПЛ.
У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Вольфсбурга» «Шахтар» на виїзді переміг 2:1.
В УЄФА прийняли рішення про догравання плей-офф Ліги Європи в Німеччині. Ігри гратимуть в чотирьох німецьких містах: Дуйсбурзі, Дюссельдорфі, Гельзенкірхені і Кельні. Фінал Ліги Європи відбудеться 21 серпня в Кельні.
Фото: сайт ФК "Шахтар"