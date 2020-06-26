На ньому чемпіон України приїде на матч проти «Зорі».

«Шахтар» презентував новий дизайн клубного автобуса, на якому приїде на матч 28-го туру УПЛ з «Зорею», повідомляє офіційний сайт клубу.

Головний елемент - домашня ігрова футболка, стилізована під форму, в якій гірники виграли Кубок УЄФА.

Зустріч з «Зорею» відбудеться 27 червня.

Нагадаємо, минулого тижня «Шахтар» достроково виграв УПЛ.

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Вольфсбурга» «Шахтар» на виїзді переміг 2:1.

В УЄФА прийняли рішення про догравання плей-офф Ліги Європи в Німеччині. Ігри гратимуть в чотирьох німецьких містах: Дуйсбурзі, Дюссельдорфі, Гельзенкірхені і Кельні. Фінал Ліги Європи відбудеться 21 серпня в Кельні.

Фото: сайт ФК "Шахтар"