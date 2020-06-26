«Шахтар» презентував новий дизайн клубного автобуса

«Шахтар» презентував новий дизайн клубного автобуса

Укрінформ
На ньому чемпіон України приїде на матч проти «Зорі».  

«Шахтар» презентував новий дизайн клубного автобуса, на якому приїде на матч 28-го туру УПЛ з «Зорею», повідомляє офіційний сайт клубу.

Головний елемент - домашня ігрова футболка, стилізована під форму, в якій гірники виграли Кубок УЄФА.

Зустріч з «Зорею» відбудеться 27 червня.

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Нагадаємо, минулого тижня «Шахтар» достроково виграв УПЛ.

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Вольфсбурга» «Шахтар» на виїзді переміг 2:1.

В УЄФА прийняли рішення про догравання плей-офф Ліги Європи в Німеччині. Ігри гратимуть в чотирьох німецьких містах: Дуйсбурзі, Дюссельдорфі, Гельзенкірхені і Кельні. Фінал Ліги Європи відбудеться 21 серпня в Кельні.

Фото: сайт ФК "Шахтар"

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