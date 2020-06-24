Вболівальники «Шахтаря» можуть віртуально потрапити на матч із «Зорею»

Завдяки Parimatch вболівальники «Шахтаря» зможуть подивитися матч з «Зорею» на стадіоні і привітати команду з чемпіонством.

До матчу «Шахтар» - «Зоря», який пройде в Києві 27-го червня на НСК «Олімпійський», донецький клуб спільно з Parimatch приготували унікальну акцію для уболівальників, повідомляє Укрінформ.

Вболівальники «Шахтаря» зможуть відвідати гру віртуально – через трансляцію в Zoom на величезних екранах, встановлених в чаші стадіону. Також вболівальники візьмуть участь в церемонії нагородження команди золотими медалями.

Щоб увійти в історію, необхідно зареєструватися в спеціальному чаті і отримати посилання на Zoom-трансляцію матчу «Шахтар» - «Зоря» від Parimatch.

Нагадаємо, «Шахтар» став чемпіоном України в 13-й раз в історії після перемоги над «Колосом» в попередньому турі.

Фото: Укрінформ