Футбол: наставник "Десни" увійшов до топ-20 найбільш відданих тренерів

Наставник чернігівської команди "Десна" Олександр Рябоконь увійшов до топ-20 футбольних тренерів планети, які найдовше працюють в одному клубі.

У рейтингу Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES) український тренер йде на 19-у місці. Станом на 1 червня Рябоконь працював з "Десною" 2998 днів.

Перше місце у рейтингу CIES посідає Бруно Луці з команди "Шамблі", яка виступає у французькій Лізі 2. Луці працює головним тренером "Шамблі" 6910 днів.

Фото: footboom.com.