Ексдинамівець Мбокані подовжив контракт з "Антверпеном"

Бельгійський футбольний клуб "Антверпен" подовжив контракт з ексфорвардом київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані.

Угода розрахована на один рік, повідомляє офіційний сайт бельгійської команди.

В "Антверпені" нападник збірної ДР Конго виступає з 2018 року. Минулого сезону він забив 24 м'ячі і зробив 9 результативних передач у 36-ти матчах.

З 2013-го до 2018 роки Мбокані був на контракті в "Динамо". Кияни віддавали гравця в оренду до англійських клубів"Норвіч" та "Галл Сіті".

"Антверпену", що наступного сезону виступить у Лізі Європи, належить український півзахисник Єгор Назарина, який рік провів в оренді у львівських "Карпатах".

Фото: royalantwerpfc.be.